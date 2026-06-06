Росіяни атакували Чернігів "Шахедами": поранено вісьмох людей, пошкоджено десятки авто

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Російська армія вдень 5 червня атакувала Чернігів ударними безпілотниками. У місті зафіксовано щонайменше два влучання.

За інформацією Чернігівської міської ради, перший удар припав на територію приватного підприємства у північній частині міста. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до шести.

Ще один безпілотник влучив у західній частині Чернігова. На місці спалахнула пожежа. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що ударний дрон типу "Шахед" влучив в автостоянку.

Реклама

Унаслідок атаки та подальшої пожежі пошкоджено 37 автомобілів. Загалом кількість постраждалих зросла до восьми осіб.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Ми раніше інформували, що російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

Новини партнерів