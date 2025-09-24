ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
8
Росіяни атакували Чугуїв дронами: сталася пожежа

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок ударів російських безпілотників виникла пожежа.

Ігор Бережанський
РФ атакувала Чугуїв ударними дронами

РФ атакувала Чугуїв ударними дронами / © reuters.com

Російські загарбники в ніч проти 24 вересня атакували ударними безпілотниками місто Чугуїв, що на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні очільниці міста Галини Мінаєвої.

Вона заявила, що внаслідок атаки внаслідок ударів російських безпілотників виникла пожежа в одному з мікрорайонів.

«З пів години тому було завдано декілька ударів, внаслідок яких виникла пожежа в домогосподарстві в одному з мікрорайонів міста. Наразі усі відповідні служби працюють на місці подій, поки що постраждалих не виявлено», — повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 вересня росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого в одному з районів спалахнула пожежа, а житлові будинки зазнали пошкоджень.

Ми раніше інформували, що російські загарбники завдали пʼять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинула людина.

8
