Росіяни атакували Чугуїв дронами: сталася пожежа
У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок ударів російських безпілотників виникла пожежа.
Російські загарбники в ніч проти 24 вересня атакували ударними безпілотниками місто Чугуїв, що на Харківщині.
Про це йдеться у повідомленні очільниці міста Галини Мінаєвої.
Вона заявила, що внаслідок атаки внаслідок ударів російських безпілотників виникла пожежа в одному з мікрорайонів.
«З пів години тому було завдано декілька ударів, внаслідок яких виникла пожежа в домогосподарстві в одному з мікрорайонів міста. Наразі усі відповідні служби працюють на місці подій, поки що постраждалих не виявлено», — повідомила вона.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 вересня росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого в одному з районів спалахнула пожежа, а житлові будинки зазнали пошкоджень.
Ми раніше інформували, що російські загарбники завдали пʼять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинула людина.