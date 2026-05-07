Росіяни атакували Дніпро: перші подробиці

У Дніпрі через російську атаку спалахнула пожежа у квартирі п’ятиповерхівки. Відомо про одного пораненого, також пошкоджені сусідні будинки та автомобілі.

Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Через удар загорілася квартира у п’ятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, після атаки у місті виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. Також пошкоджень зазнали кілька сусідніх будинків та автомобілі.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в середу зранку, 6 травня, Росія атакувала Суми безпілотниками. Після 10:00 у місті прогриміло кілька потужних вибухів, над місцями влучань піднявся дим. Відомо, що ворожі дрони поцілили в будівлю дитячого садка.

Також сьогодні зранку РФ атакувала Харків. У Новобаварському районі сталося влучання дрона в житловий будинок. Загалом пошкоджено сім приватних осель, є потерпілі.

Окрім цього, російські окупаційні війська завдали удару по житловому масиву Харкова.

