Росіяни атакували Дніпро: спалахнула пожежа

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У ніч проти 2 червня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару частково зруйновано двоповерховий будинок, на місці виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, після атаки в місті сталася пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Очільник ОВА також наголосив, що загроза нових ударів зберігається, та закликав жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Одна людина дістала поранень через ворожу атаку на Дніпро.

Це 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

