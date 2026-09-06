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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Дніпро: є поранені, спалахнула пожежа

У Дніпрі після російської атаки 6 вересня зайнялися склади логістичної компанії. Попередньо, є троє травмованих.

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Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Росіяни атакували Дніпро 6 вересня

Росіяни атакували Дніпро 6 вересня, Фото: ілюстративне / © Крымский ветер

Росіяни 6 вересня атакували Дніпро. Унаслідок удару зайнялася пожежа на складах місцевої логістичної компанії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

Росіяни атакували Дніпро: є поранені та пожежа

За попередніми даними, станом на 17:30 внаслідок ворожої атаки є троє травмованих людей. Усі троє чоловіків зараз у лікарні. Наразі лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

Подробиці наслідків атаки наразі уточнюються.

Росіяни атакували чоловіка дроном

Нагадаємо, російські окупанти оприлюднили відео з цинічною атакою FPV-дрона на цивільну особу. Загарбники у соцмережах хизуються черговим воєнним злочином, спрямованим проти цивільної інфраструктури та комунальників.

Початково у Мережі припускали, що жертвою удару став підліток. Проте пізніше з’ясувалося, що ворожий безпілотник цілеспрямовано атакував чоловіка, який є співробітником місцевого водоканалу.

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