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Росіяни атакували Дніпро: є поранені, спалахнула пожежа
У Дніпрі після російської атаки 6 вересня зайнялися склади логістичної компанії. Попередньо, є троє травмованих.
Росіяни 6 вересня атакували Дніпро. Унаслідок удару зайнялася пожежа на складах місцевої логістичної компанії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
Росіяни атакували Дніпро: є поранені та пожежа
За попередніми даними, станом на 17:30 внаслідок ворожої атаки є троє травмованих людей. Усі троє чоловіків зараз у лікарні. Наразі лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.
Подробиці наслідків атаки наразі уточнюються.
Росіяни атакували чоловіка дроном
Нагадаємо, російські окупанти оприлюднили відео з цинічною атакою FPV-дрона на цивільну особу. Загарбники у соцмережах хизуються черговим воєнним злочином, спрямованим проти цивільної інфраструктури та комунальників.
Початково у Мережі припускали, що жертвою удару став підліток. Проте пізніше з’ясувалося, що ворожий безпілотник цілеспрямовано атакував чоловіка, який є співробітником місцевого водоканалу.