Росіяни атакували Дніпро: є поранені, спалахнула пожежа

Росіяни атакували Дніпро 6 вересня, Фото: ілюстративне / © Крымский ветер

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Росіяни 6 вересня атакували Дніпро. Унаслідок удару зайнялася пожежа на складах місцевої логістичної компанії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

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Росіяни атакували Дніпро: є поранені та пожежа

За попередніми даними, станом на 17:30 внаслідок ворожої атаки є троє травмованих людей. Усі троє чоловіків зараз у лікарні. Наразі лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

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Подробиці наслідків атаки наразі уточнюються.

Росіяни атакували чоловіка дроном

Нагадаємо, російські окупанти оприлюднили відео з цинічною атакою FPV-дрона на цивільну особу. Загарбники у соцмережах хизуються черговим воєнним злочином, спрямованим проти цивільної інфраструктури та комунальників.

Початково у Мережі припускали, що жертвою удару став підліток. Проте пізніше з’ясувалося, що ворожий безпілотник цілеспрямовано атакував чоловіка, який є співробітником місцевого водоканалу.

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