Росіяни атакували Дніпропетровщину: які наслідки
Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи — ворог безпілотниками атакував регіон.
Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. Ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася.
Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.
«Захисники неба знищили на Дніпропетровщині 3 БпЛА», — зазначив він.
Які наслідки удару у регіонах:
У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, 2 багатоквартирні будинки, легковики.
БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі.
По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді.
Нагадаємо, вночі російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Один із районів міста частково залишився без електропостачання.