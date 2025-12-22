ТСН у соціальних мережах

204
1 хв

Росіяни атакували Дніпропетровщину: які наслідки

Уночі на Дніпропетровщині лунали вибухи — ворог безпілотниками атакував регіон.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. Ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

«Захисники неба знищили на Дніпропетровщині 3 БпЛА», — зазначив він.

Які наслідки удару у регіонах:

  • У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, 2 багатоквартирні будинки, легковики.

  • БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі.

  • По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Один із районів міста частково залишився без електропостачання.

