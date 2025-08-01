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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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427
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: під завалами опинилися діти (фото)

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини і під завалами опинилися троє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Дніпропетровську область

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували дронами Синельниківський і Покровський райони Дніпропетровської області, влучивши по цивільній інфраструктурі. Виникли пожежі, під завалами опинилися діти.

Про це повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій України та Дніпропетровська обласна прокуратура.

На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки по цивільній інфраструктурі Синельниківського району. Там виникли кілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, будівля ліцею, поштове відділення та території одного з приватних домоволодінь.

Внаслідок ворожих ударів постраждала 35-річна жінка.

Російські обстріли завдали шкоди і Покровській громаді. Там пошкоджений приватний житловий будинок. З-під його завалів до прибуття рятувальників дістали трьох дітей та забрали їх до лікарні. Двоє з цих дітей отримали осколкові поранення та контузії.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © ДСНС

Руйнування у Дніпропетровській області / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнування у Дніпропетровській області / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнування у Дніпропетровській області / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнування у Дніпропетровській області / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнування у Дніпропетровській області / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Руйнування у Дніпропетровській області / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 1 серпня вкотре атакували Україну: ворог запустив 72 дрони різних типів. Частину безпілотників вдалося збити або придушити, водночас у дев’яти локаціях сталися влучання.

Під нічну ворожу атаку потрапили території Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Київської областей. Зокрема, через удари по Білій Церкві спалахнули масштабні пожежі на підприємствах.

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