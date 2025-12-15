Росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені

Атака на Дніпропетровщину 15 грудня

Російські війська 15 грудня атакували Дніпропетровщину. Поранень зазнали рятувальник та працівник підприємства.

Про це повідомляє ДСНС.

Які наслідки

За даними відомства, у Синельниківському районі через удар РФ пошкоджено об’єкти інфраструктури. Це спричинило пожежу. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

«У Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство», — деталізували у ДСНС.

Станом на 08:30 усі пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни також обстріляли Дніпропетровщину.

Зокрема, російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася, спалахнула пожежа. Знищено один автомобіль, ще один — пошкоджений.

У Нікополі ж через влучання дрона зайнявся мікроавтобус — постраждав чоловік, 1982 р.н. Йому надали першу допомогу й транспортували до лікарні. Також поранено чоловіка 1958 р.н., його госпіталізували у важкому стані.