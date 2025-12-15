ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
21
1 хв

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені

Внаслідок обстрілу РФ у Дніпропетровській області є потерпілі.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Дніпропетровщину 15 грудня

Атака на Дніпропетровщину 15 грудня

Російські війська 15 грудня атакували Дніпропетровщину. Поранень зазнали рятувальник та працівник підприємства.

Про це повідомляє ДСНС.

Які наслідки

За даними відомства, у Синельниківському районі через удар РФ пошкоджено об’єкти інфраструктури. Це спричинило пожежу. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

«У Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство», — деталізували у ДСНС.

Станом на 08:30 усі пожежі ліквідовано.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни також обстріляли Дніпропетровщину.

Зокрема, російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася, спалахнула пожежа. Знищено один автомобіль, ще один — пошкоджений.

У Нікополі ж через влучання дрона зайнявся мікроавтобус — постраждав чоловік, 1982 р.н. Йому надали першу допомогу й транспортували до лікарні. Також поранено чоловіка 1958 р.н., його госпіталізували у важкому стані.

