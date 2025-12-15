- Дата публікації
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені
Внаслідок обстрілу РФ у Дніпропетровській області є потерпілі.
Російські війська 15 грудня атакували Дніпропетровщину. Поранень зазнали рятувальник та працівник підприємства.
Про це повідомляє ДСНС.
Які наслідки
За даними відомства, у Синельниківському районі через удар РФ пошкоджено об’єкти інфраструктури. Це спричинило пожежу. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.
«У Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство», — деталізували у ДСНС.
Станом на 08:30 усі пожежі ліквідовано.
Нагадаємо, 13 грудня росіяни також обстріляли Дніпропетровщину.
Зокрема, російський БпЛА влучив в одноповерхову будівлю, що не експлуатувалася, спалахнула пожежа. Знищено один автомобіль, ще один — пошкоджений.
У Нікополі ж через влучання дрона зайнявся мікроавтобус — постраждав чоловік, 1982 р.н. Йому надали першу допомогу й транспортували до лікарні. Також поранено чоловіка 1958 р.н., його госпіталізували у важкому стані.