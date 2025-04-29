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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула дитина, є руйнування (фото, відео)

Через російську атаку по Дніпропетровщині під завалами будинку опинилися діти.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зруйнований будинок у Дніпропетровській області після атаки у ніч проти 29 квітня

Зруйнований будинок у Дніпропетровській області після атаки у ніч проти 29 квітня / © ДСНС України

Російські війська у ніч проти 29 квітня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Через це загинула дитина, ще одну дістали з-під завалів і передали медикам.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У Самарівському районі російський дрон влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти.

«Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам», — йдеться у заяві рятувальників.

Постраждали також батьки дітей, але вони відмовилися від госпіталізації.

Росіяни вдарили також по підприємству у Синельниківському районі. Там виникла пожежа. За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Дніпропетровщину / © ДСНС України

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Дніпропетровщину / © ДСНС України

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські безпілотники також атакували Київ. Там впали уламки, загорілися будинок та автомобілі.

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