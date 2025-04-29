Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула дитина, є руйнування (фото, відео)

Зруйнований будинок у Дніпропетровській області після атаки у ніч проти 29 квітня / © ДСНС України

Реклама

Російські війська у ніч проти 29 квітня атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Через це загинула дитина, ще одну дістали з-під завалів і передали медикам.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У Самарівському районі російський дрон влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти.

Реклама

«Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам», — йдеться у заяві рятувальників.

Постраждали також батьки дітей, але вони відмовилися від госпіталізації.

Росіяни вдарили також по підприємству у Синельниківському районі. Там виникла пожежа. За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Дніпропетровщину / © ДСНС України

Дата публікації 08:19, 29.04.25 Кількість переглядів 2 Російський БпЛА влучив у будинок на Дніпропетровщині

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня російські безпілотники також атакували Київ. Там впали уламки, загорілися будинок та автомобілі.