Росіяни атакували дронами енергетичну інфраструктуру Одещини: виникла пожежа, є перебої зі світлом

Безпілотник / © ТСН.ua

За кілька хвилин до настання Нового року російські терористи знову завдали зухвалої атаки ударними безпілотниками по вкрай важливій для цивільного населення енергетичній інфраструктурі Одеської області.

Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На одному з енергетичних об’єктів виникла пожежа. Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста Одеси.

Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків ворожого удару. Інформація щодо масштабів пошкоджень та відновлення електропостачання уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські окупанти випустили по Одесі та Чорноморську 20 ударних безпілотників, що призвело до поранення п’яти людей. Ворожі дрони поцілили у житлові висотки та складські приміщення пошти, а також знищили приватні автомобілі, спричинивши масштабні займання. Внаслідок влучань по об’єктах енергетики та життєзабезпечення значна частина обласного центру опинилася без електроенергії, опалення та водопостачання.