Росіяни атакували дронами прикордоння Чернігівщини: є поранені
Ворог атакував безпілотниками прикордонне місто Городня на Чернігівщині — зафіксовано три вибухи, унаслідок яких поранені 14-річна дівчинка та 50-річна жінка.
Увечері 1 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по прикордонному місту Городня на Чернігівщині. Зафіксовано три вибухи.
За даними Чернігівської обласної державної адміністрації, внаслідок атаки дронами поранення отримала 14-річна дівчинка. Її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми зазнала 50-річна місцева жителька, яку доправили до місцевої лікарні.
Крім того, зафіксовані пошкодження приватних житлових будинків.
Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її відбою.
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.