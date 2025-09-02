Росіяни атакували дронами прикордоння Чернігівщини: є поранені

Дрон / © ТСН.ua

Увечері 1 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по прикордонному місту Городня на Чернігівщині. Зафіксовано три вибухи.

За даними Чернігівської обласної державної адміністрації, внаслідок атаки дронами поранення отримала 14-річна дівчинка. Її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми зазнала 50-річна місцева жителька, яку доправили до місцевої лікарні.

Крім того, зафіксовані пошкодження приватних житлових будинків.

Влада закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до її відбою.

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.