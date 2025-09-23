Росіяни атакували дронами рятувальників ДСНС на Сумщині

Ворог атакував авто ДСНС дроном / © ДСНС

У Сумській області російські війська атакували працівників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль, повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що 22 вересня у другій половині дня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Під час руху ворог, ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, прицільно вдарив по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники.

«На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі. Пошкоджено пожежний автомобіль», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів по Сумській області, пошкодили будинки та лінії електропередач.

Ми раніше інформували, що на Сумщині російський дрон атакував українських медиків під час евакуації пораненого.