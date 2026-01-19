ТСН у соціальних мережах

Росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона: є поранені

Російські окупанти близько 21:00 атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона, скинувши вибухівку на двох людей — постраждалих госпіталізували з вибуховими травмами.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Увечері російські окупанти атакували з безпілотника Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це повідомила Херсонська ОВА в Телеграмі

За попередніми даними, близько 21:00 ворог скинув вибухівку з БпЛА на 32-річну жінку та 28-річного чоловіка. Обоє дістали вибухові травми.

Постраждалих доправили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у Херсоні росіяни вдарили по машині "швидкої": є постраждалий.

Ворог атакував медиків, які приїхали до Дніпровського району на виклик до поранених.

