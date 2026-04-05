Росіяни атакували два об'єкти "Нафтогазу": спалахнула пожежа, перші подробиці

Рятувальник на місці пожежі / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру «Група Нафтогаз».

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Уночі дронами знову атаковано об’єкт газовидобутку на Полтавщині, який обстрілювали вчора упродовж дня Також під ударом опинився ще один нафтогазовий об’єкт на Сумщині. В результаті атаки на місці виникла пожежа. До ліквідації були залучені підрозділи ДСНС. Люди перебували в укриттях — ніхто зі співробітників не постраждав», — написав він.

Війна в Україні — Росія обстрілює міста та інфраструктуру

У ніч проти 5 квітня росіяни завдали удару по Одесі. Пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі. За останніми даними, троє постраждалих.

У будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання.

