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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували два підприємства у великому обласному центрі: загинули двоє людей

Ворог завдав удару по промислових об’єктах Чернігова.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Реактивний БпЛА

Реактивний БпЛА / © ТСН

У понеділок, 16 листопада, російські війська атакували два підприємства у Чернігові. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Російська атака на Чернігів: що відомо про наслідки удару

За словами Дмитра Брижинського, російські війська завдали удару по двох підприємствах у місті. Спочатку посадовець повідомляв про одного постраждалого. Однак згодом інформацію про наслідки атаки уточнили.

«На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини», — написав Брижинський.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку Чернігова з півночі.

«Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі», — наголошували військові.

Нагадаємо, протягом першої половини дня 16 листопада російські війська атакували й інші регіони України. Зокрема, на Київщині під удар потрапив Вишгородський район. Унаслідок атаки загорілися складські приміщення підприємства, також пошкоджено чотири приватні будинки. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Під прицілом росіян опинилася й енергетична інфраструктура Одеської області. Через пошкодження об’єктів ДТЕК без електроенергії залишилися понад 52 тисячі родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.

Крім того, вранці вибухи пролунали у Дніпрі та Сумах на тлі загрози балістичної атаки. У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство харчової промисловості, де спалахнула пожежа. А вдень окупанти атакували центр Балаклії на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

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