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Росіяни атакували два підприємства у великому обласному центрі: загинули двоє людей
Ворог завдав удару по промислових об’єктах Чернігова.
У понеділок, 16 листопада, російські війська атакували два підприємства у Чернігові. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Російська атака на Чернігів: що відомо про наслідки удару
За словами Дмитра Брижинського, російські війська завдали удару по двох підприємствах у місті. Спочатку посадовець повідомляв про одного постраждалого. Однак згодом інформацію про наслідки атаки уточнили.
«На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини», — написав Брижинський.
Перед атакою Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку Чернігова з півночі.
«Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі», — наголошували військові.
Нагадаємо, протягом першої половини дня 16 листопада російські війська атакували й інші регіони України. Зокрема, на Київщині під удар потрапив Вишгородський район. Унаслідок атаки загорілися складські приміщення підприємства, також пошкоджено чотири приватні будинки. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Під прицілом росіян опинилася й енергетична інфраструктура Одеської області. Через пошкодження об’єктів ДТЕК без електроенергії залишилися понад 52 тисячі родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.
Крім того, вранці вибухи пролунали у Дніпрі та Сумах на тлі загрози балістичної атаки. У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство харчової промисловості, де спалахнула пожежа. А вдень окупанти атакували центр Балаклії на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.