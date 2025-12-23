ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
158
1 хв

Росіяни атакували електростанції ДТЕК

Це вже сьома масована атака на ТЕС компанії від жовтня 2025 року.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Працівники ДТЕК

Працівники ДТЕК / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки на Україну 23 грудня російська армія знову вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

Через атаку на теплові електростанції ДТЕК було пошкоджено їхнє обладнання.

У компанії зауважили, що це вже сьома масована атака на її ТЕС від жовтня.

Загалом від початку повномасштабної війни вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані росіянами понад 210 разів. Через ворожі удари були поранені 59 енергетиків станцій, четверо — загинули.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час масованої російської атаки 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергооб’єкти у західних областях України, що спричинило запровадження графіків аварійних відключень по всій країні. Наразі всі служби та обласні адміністрації працюють у посиленому режимі, залучаючи всі наявні ресурси для максимально швидкого відновлення електропостачання в оселях.

