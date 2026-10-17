Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині: без світла тисячі абонентів

У Кременці зникло світло / © Associated Press

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На Тернопільщині — у Кременці — 13 населенних пунктів залишилось без електропостачання.

Про це повідомили в ОВА Тернопільскої області.

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«Унаслідок влучання БпЛА у Кременці станом на 8:00 17 жовтня без електропостачання залишилось 13 населених пунктів, в тому числі 7 — частково», — йдеться у повідомленні.

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Аварійні бригади зараз працюють, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки людей.

Нагадаємо, Вінниця внаслідок російської атаки залишилася без електроенергії. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на резервному живленні. Наразі електротранспорт не працює, на маршрути вийде більша кількість автобусів та маршруток.

Увечері, 16 жовтня, росіяни також атакували Хмельницьку область. Через удар безпілотників знеструмлена північна частина області.

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