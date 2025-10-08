ТСН у соціальних мережах

Росіяни атакували енергетичну й залізничну інфраструктуру Ніжина: які наслідки

Через обстріл Ніжина є проблеми з курсування потягів, а у деяких районах міста відсутнє електропостачання.

Ніжин

Сьогодні, 8 жовтня, армія РФ вдарила по Ніжину Чернігівської області. Атаковані об’єкти життєзабезпечення і транспортної логістики.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

Деталі обстрілу Ніжина

Як стало відомо, військові РФ застосували 12 шахедів для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. Внаслідок потужної атаки колії залізничного полотна сполучення «Ніжин-Київ» зазнали пошкоджень.

«Перевезення у вказаному напрямку наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка», — додав Кодола.

Інше влучання — по обєкту енергосистеми міста. Довелося аварійно відключити електропостачання у деяких районах міста.

Окрім того, руйнувань зазнала складська інфраструктура Укрзалізниці. Відбулася пожежа по всій площі даху.

«Це була важка ніч, але хочу наголосити: інформації про постраждалих громадян на даний час немає!», — зазначив очільник Ніжина.

Фахівці мають розпочати ремонтно-відновлювальні роботи одразу після відбою.

Влада закликала мешканців міста дбати про власну безпеку і не піддаватися паніці.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня внаслідок російських атак ускладнено рух потягів Ніжинського напрямку. Деякі рейси курсують за зміненими маршрутами. Деякі потяги затримуються у дорозі.

Зокрема, через ворожий обстріл потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород — Харків затримуються на дві години.

Які ще потяги курсують за зміненими маршрутами — далі читайте у матеріалі ТСН.ua.

