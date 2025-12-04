- Дата публікації
Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Одещині: які наслідки
Енергетики підключили усі знеструмлені будинки за резервними схемами.
Росіяни сьогодні вночі атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомили у компанії.
«9 500 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 51 800 — тимчасово без світла. Енергетики вже працюють а посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику», — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме часу.
Нагадаємо, 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, постраждали шестеро людей.
3 грудня російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. Поранення отримав працівник підприємства.