ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Одещині: які наслідки

Енергетики підключили усі знеструмлені будинки за резервними схемами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Без світла залишилися тисячі абонентів

Без світла залишилися тисячі абонентів / © Associated Press

Росіяни сьогодні вночі атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у компанії.

«9 500 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 51 800 — тимчасово без світла. Енергетики вже працюють а посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику», — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо, 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, постраждали шестеро людей.

3 грудня російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. Поранення отримав працівник підприємства.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie