Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Одещині: які наслідки

Без світла залишилися тисячі абонентів / © Associated Press

Росіяни сьогодні вночі атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили у компанії.

«9 500 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 51 800 — тимчасово без світла. Енергетики вже працюють а посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику», — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо, 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, постраждали шестеро людей.

3 грудня російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа та було пошкоджено обладнання. Поранення отримав працівник підприємства.