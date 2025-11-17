ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
184
1 хв

Росіяни атакували енергетичний об'єкт на Одещині: є знеструмлені споживачі

В Одеській області є наслідки удару РФ по енергетиці.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Енергетика

Енергетика / © Reuters

Росіяни вночі 17 листопада атакували енергетичний об’єкт на Одещині. Є знеструмлені споживачі.

Про це повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, 4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами.

«Ще 32 500 — тимчасово без світла», — констатували у ДТЕК.

Щойно енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, вони відновлювальні роботи.

На жаль, додали у ДТЕК, пошкодження значні, тож ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо, 16 листопада РФ обстріляла критичну інфраструктуру Одещини. Зокрема, пошкоджена сонячна електростанція. Внаслідок атаки у регіоні частково відсутнє електропостачання.

«У результаті атаки частина обладнання енергетичного комплексу зазнала ушкоджень. На території об’єкта виникли пожежі, які оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС», — повідомили в адміністрації.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

184
