Росіяни атакували енергетичний об'єкт на Одещині: є знеструмлені споживачі
В Одеській області є наслідки удару РФ по енергетиці.
Росіяни вночі 17 листопада атакували енергетичний об’єкт на Одещині. Є знеструмлені споживачі.
Про це повідомляє ДТЕК.
За даними компанії, 4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами.
«Ще 32 500 — тимчасово без світла», — констатували у ДТЕК.
Щойно енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, вони відновлювальні роботи.
На жаль, додали у ДТЕК, пошкодження значні, тож ремонт потребуватиме часу.
Нагадаємо, 16 листопада РФ обстріляла критичну інфраструктуру Одещини. Зокрема, пошкоджена сонячна електростанція. Внаслідок атаки у регіоні частково відсутнє електропостачання.
«У результаті атаки частина обладнання енергетичного комплексу зазнала ушкоджень. На території об’єкта виникли пожежі, які оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС», — повідомили в адміністрації.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.