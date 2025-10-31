ТСН у соціальних мережах

Росіяни атакували енергетику на Одещині: які наслідки

Попри активну роботу ППО, на Одещині сталося влучання в один із промислових об’єктів.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © ТСН.ua

Російські війська 31 жовтня масовано атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеської області. Під удари потрапила енергетична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об’єктам енергетичної інфраструктури області», — вказано в заяві Кіпера.

Незважаючи на активну роботу протиповітряної оборони, сталося влучання в один з промислових об’єктів. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Інформація про жертв чи постраждалих не надходила.

До слова, МАГАТЕ б’є на сполох, адже російська атака 30 жовтня по енергетичній інфраструктурі призвела до пошкодження критичних підстанцій, що ставить під загрозу ядерну безпеку України. Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили підключення до ліній, а на Рівненській АЕС зменшили потужність. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав загрозу «дуже реальною».

