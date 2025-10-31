Росіяни атакували енергетику на Одещині: які наслідки

Атака російськими дронами / © ТСН.ua

Російські війська 31 жовтня масовано атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеської області. Під удари потрапила енергетична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об’єктам енергетичної інфраструктури області», — вказано в заяві Кіпера.

Незважаючи на активну роботу протиповітряної оборони, сталося влучання в один з промислових об’єктів. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Інформація про жертв чи постраждалих не надходила.

До слова, МАГАТЕ б’є на сполох, адже російська атака 30 жовтня по енергетичній інфраструктурі призвела до пошкодження критичних підстанцій, що ставить під загрозу ядерну безпеку України. Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили підключення до ліній, а на Рівненській АЕС зменшили потужність. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав загрозу «дуже реальною».