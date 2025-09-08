ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
145
Росіяни атакували енергетику на Сумщині: без світла — цілий район

Через ворожі удари без світла залишилися Шостка та весь Шосткинський район.

Ірина Лаб'як
Російські війська вранці 8 вересня атакували критичну інфраструктуру Сумської області. Через ворожі удари без світла залишилися Шостка та район.

Про це повідомили в АТ «Сумиобленерго».

«Шановні споживачі електроенергії! Сьогодні зранку унаслідок ударів армією рф по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район», — йдеться у заяві компанії.

Там зазначили, що перерва у розподілі електроенергії є тимчасовою, і що енергетики працюють над відновленням світла.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, Росія поновлює атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб послабити опір. Президент РФ Володимир Путін заявляв про «удари у відповідь» на атаки по НПЗ його країни. Водночас, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, країна-агресорка від 2022 року систематично атакує українську енергетику перед кожним опалювальним сезоном. Коваленко вважає заяву Путіна брехнею, оскільки РФ ніколи не припиняла подібні удари.

