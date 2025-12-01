- Дата публікації
Росіяни атакували енергооб’єкт і будинок на Чернігівщині: є поранені (фото)
На Чернігівщині зафіксовано руйнування через атаку російських дронів, які влучили в критичну інфраструктуру та приватний сектор.
Через російську атаку на Чернігівську область 1 грудня ворожі дрони влучили по обʼєкту енергетичної інфраструктури та по будинку. Постраждали двоє жінок.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Російський дрон влучив по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Мені. Зафіксовані руйнування. Через удар було поранено 38-річну жінку. Зараз вона перебуває у стабільному стані у хірургічному відділенні місцевої лікарні.
Ще один ворожий безпілотник влучив у будинок у селі Деснянської громади. Домівка та два легкових авто були повністю знищені. Місцева 38-річна жителька отримала уламкові поранення. Вона перебуває під наглядом лікарів.
Чаус зазначив, що лише протягом минулої доби російська армія влаштувала 38 обстрілів по Чернігівщині, сталися 57 вибухів.
Росіяни атакували енергооб’єкт і будинок на Чернігівщині: є поранені (фото) (5 фото)
Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада повідомлялося про вибухи в Чернігові через атаку російськими дронами «Шахед».
До слова, вранці 1 грудня російські окупанти атакували Миколаїв «Шахедами». Через це у місті загорілася покрівля багатоповерхового будинку.