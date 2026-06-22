Росіяни атакували Глухів дронами: влучили у багатоповерхівку, важко поранено дитину

Глухів / © фото з соцмереж

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Протягом дня 21 червня російська армія здійснила кілька атак дронами по житловому сектору міста Глухів на Сумщині.

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, один із ворожих ударів припав на п’ятиповерховий житловий будинок.

Крім того, окупанти атакували приватний сектор міста. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа.

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Найважчі наслідки — після одного з ударів тяжке поранення отримала 14-річна дитина. Постраждалого госпіталізували, лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією, стан дитини вдалося стабілізувати. Наразі фахівці продовжують з’ясовувати остаточні наслідки російської атаки.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Вночі 21 червня країна-агресорка завдала ударів по Україні. У Полтаві удари припали по території двох підприємств. Через атаку значні пошкодження зазнали автомобілі та житлові будинки. Внаслідок удару Росії є постраждалі, серед яких — діти, та підтверджено загибель двох людей.

Також під прицілом ворога була Рівненська область. Місцева влада повідомила про відбиття повітряної атаки. У Сарненському районі виникли знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням послуги.

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