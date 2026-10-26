Росіяни атакували громаду на Донеччині: є загиблий, 10 поранених, серед них дитина (фото)

Російська атака на Ясногірку 26 жовтня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

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Російські війська вранці 26 жовтня завдали чотирьох ударів по Ясногірці Краматорської громади на Донеччині. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Росіяни обстріляли Ясногірку: наслідки атаки

«Щонайменше 1 людина загинула і 10 поранені внаслідок ударів по Краматорській громаді. Серед поранених — 13-річна дівчина», — написав Філашкін у Telegram.

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За його словами, на місці працюють відповідні служби, а поранені отримують необхідну медичну допомогу. Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.

«Росіяни знову б'ють по цивільних — і знову страждають діти. Діти, які не повинні бути так близько до лінії фронту. Діти, батьки яких відповідають за їхню безпеку», — наголосив очільник Донецької ОВА.

Він також закликав родини з дітьми евакуюватися з небезпечних населених пунктів, нагадавши, що в Краматорській громаді триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб.

«Це не забаганка — це єдина можливість вберегти дітей», — підкреслив Філашкін.

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© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

© Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна



Евакуація сімей із дітьми на Донеччині: які громади охоплює

Обов’язкову евакуацію сімей із дітьми у примусовий спосіб розширили на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Про це 22 жовтня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Рішення ухвалили через систематичні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в регіоні.

«Розширюємо зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб — тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад», — написав Філашкін.

За його словами, росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорті та місцях, де перебувають люди.

«Залишатися там із дітьми — невиправданий ризик. Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз», — підкреслив очільник Донецької ОВА.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що від 1 листопада 2026 року на більшій частині підконтрольної Україні території Донецької області комендантська година триватиме 19 годин — від 16:00 до 11:00 наступного дня. Обмеження, зокрема, стосуватимуться Краматорська та Слов’янська.

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