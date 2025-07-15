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Росіяни атакували Гуляйполе на Запоріжжі: є поранені
Поранені двоє людей - близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе.
У ніч проти 15 липня 2025 року росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік.
Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.
Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.