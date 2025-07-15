ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Гуляйполе на Запоріжжі: є поранені

Поранені двоє людей - близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе. 

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російська артилерія

Російська артилерія / © Associated Press

У ніч проти 15 липня 2025 року росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

  • Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. 

  • Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie