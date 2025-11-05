ТСН у соціальних мережах

Росіяни атакували Харківщину — поранено 10-річну дівчинку

На Харківщині дрон влучив у складську будівлю. Постраждали цивільні, серед яких маленька дитина.

Юлія Абрамова
Російський дрон атакував Богодухів / © ТСН

У місті Богодухів Харківської області ворожий безпілотник поцілив у складське приміщення, де зберігалися зернові культури. Унаслідок вибуху та пожежі постраждали четверо людей, серед них 10-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, дрон влучив у складську будівлю, після чого виникла пожежа. На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці.

За уточненою інформацією, постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дитина — вони зазнали гострої реакції на стрес. 43-річний чоловік отримав вибухову травму і був госпіталізований.

Медична допомога надається всім потерпілим, їх стан контролюють лікарі.

Нагадаємо, росіяни вже випробували на українцях нові КАБи. Експерти пояснили, чому їх важко збивати і які є 3 способи захисту.

