Росіяни атакували Харківщину: у кількох районах виникли пожежі, є постраждалі (фото)

Атака РФ на Харківщину 26 жовтня / © ДСНС

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Російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак постраждали двоє людей, а пожежі виникли у Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Про наслідки обстрілів повідомили у ДСНС.

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Де на Харківщині виникли пожежі після російських обстрілів

За інформацією ДСНС, у Харківському районі внаслідок російських обстрілів загорілися житловий будинок у селі Котляри, виробнича будівля в селищі Вільшани та споруда в Дергачах.

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На Чугуївщині рятувальники гасили пожежу в житловому будинку в селі Миколаївка. Також загоряння сталося в Холодногірському районі Харкова, а в Лозівському районі — у господарській споруді в селі Лиманівка.

«У Краснопавлівці пошкоджено нежитлову будівлю, вікна багатоквартирного будинку та магазини. Травмовано двоє людей», — повідомили в ДСНС.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Рятувальники ліквідовували наслідки атак попри загрозу повторних обстрілів. До робіт також долучилася місцева пожежна команда.

«Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою працювали над ліквідацією наслідків атак», — ідеться в повідомленні служби.

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Нагадаємо, 24 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок влучання у складську будівлю загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Також по медичну допомогу звернулася жінка з гострою реакцією на стрес.

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