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Росіяни атакували Харківщину: у кількох районах виникли пожежі, є постраждалі (фото)
Російські війська знову атакували Харківщину: пошкоджено будинки, магазини та господарські споруди, є постраждалі.
Російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак постраждали двоє людей, а пожежі виникли у Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.
Про наслідки обстрілів повідомили у ДСНС.
Де на Харківщині виникли пожежі після російських обстрілів
За інформацією ДСНС, у Харківському районі внаслідок російських обстрілів загорілися житловий будинок у селі Котляри, виробнича будівля в селищі Вільшани та споруда в Дергачах.
На Чугуївщині рятувальники гасили пожежу в житловому будинку в селі Миколаївка. Також загоряння сталося в Холодногірському районі Харкова, а в Лозівському районі — у господарській споруді в селі Лиманівка.
«У Краснопавлівці пошкоджено нежитлову будівлю, вікна багатоквартирного будинку та магазини. Травмовано двоє людей», — повідомили в ДСНС.
Рятувальники ліквідовували наслідки атак попри загрозу повторних обстрілів. До робіт також долучилася місцева пожежна команда.
«Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою працювали над ліквідацією наслідків атак», — ідеться в повідомленні служби.
Нагадаємо, 24 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок влучання у складську будівлю загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Також по медичну допомогу звернулася жінка з гострою реакцією на стрес.