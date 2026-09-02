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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Хмельницький: після удару спалахнула масштабна пожежа

У Хмельницькому після удару реактивного БпЛА спалахнула масштабна пожежа.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух (ілюстратвине фото)

Вибух (ілюстратвине фото) / © Associated Press

Росіяни атакували Хмельницький ввечері 2 вересня. Внаслідок удару реактивного безпілотника виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Атака РФ на Хмельницький — що відомо

Наразі деталі інциденту та інформація про наслідки ворожої атаки уточнюються.

Атака РФ на Хмельницький 2 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Хмельницький 2 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Хмельницький 2 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Хмельницький 2 вересня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.

Також російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.

До слова, російські війська ввечері 2 вересня завдали удару по Житомирській громаді. Наразі відомо про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в Житомирській громаді.

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