Росіяни атакували Хмельницький: після удару спалахнула масштабна пожежа

Вибух (ілюстратвине фото) / © Associated Press

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Росіяни атакували Хмельницький ввечері 2 вересня. Внаслідок удару реактивного безпілотника виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Атака РФ на Хмельницький — що відомо

Наразі деталі інциденту та інформація про наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Атака РФ на Хмельницький 2 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Хмельницький 2 вересня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.

Також російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.

До слова, російські війська ввечері 2 вересня завдали удару по Житомирській громаді. Наразі відомо про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в Житомирській громаді.

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