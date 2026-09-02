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Росіяни атакували Хмельницький: після удару спалахнула масштабна пожежа
У Хмельницькому після удару реактивного БпЛА спалахнула масштабна пожежа.
Росіяни атакували Хмельницький ввечері 2 вересня. Внаслідок удару реактивного безпілотника виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Атака РФ на Хмельницький — що відомо
Наразі деталі інциденту та інформація про наслідки ворожої атаки уточнюються.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.
Також російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.
До слова, російські війська ввечері 2 вересня завдали удару по Житомирській громаді. Наразі відомо про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в Житомирській громаді.