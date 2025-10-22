Знеструмлення / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакувались Кіровоградську область ракетами у і дронами у ніч проти 22 жовтня. Через ворожі удари від електропостачання відключено 27 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На Кіровоградщині російські окупанти били по критичній інфраструктурі, енергетичних об’єктах. Через ворожі удари без світла опинилися 27 населених пунктів.

Реклама

Райкович зазначив, що усі відповідні служби розпочинають ліквідацію наслідків російської атаки.

Нагадаємо, очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук повідомила, що всю ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема, в Полтавській області пошкоджено об’єкти підприємств нафтогазової промисловості.

У низці українських регіонів запроваджені графіки відключення світла. Серед них Житомирська, Черкаська, Київська, Полтавська, Сумська та Дніпропетровська області.