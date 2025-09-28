Росіяни атакували Конотоп на Сумщині: місто частково без світла, є поранені

Сумська область / © Новинарня

У неділю, 28 вересня, росіяни атакували Конотоп на Сумщині. Частина міста знеструмлена. Є поранені та руйнування.

Про це міський голова Конотопа Артем Семеніхін сказав в ефірі «КИЇВ24».

Наслідки удару РФ

Через нічну атаку дронами-камікадзе по Конотопу частина міста залишалася без електрики. Порушене було й водопостачання, яке вже відновлене. Комунальні служби вже відновили водопостачання, працюють над стабілізацією енергосистеми.

«У місті постраждали двоє людей — чоловік і жінка. Вони отримали медичну допомогу, їх вже відпустили додому», — зазначив Семеніхін.

Пошкоджень зазнав і міський трамвай, біля якого стався приліт — вибито вікна та пошкоджено електрообладнання. Втім транспорт своїм ходом дістався депо. Люди не постраждали.

Раніше Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Цілями ворога були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Одещину. Загинуло чотири людини, серед них — 12-річна дівчинка. Щонайменше 40 поранених людей (зокрема дітей).

Постраждали підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Заразі відповідні служби працюють на місцях.

Український лідер наголосив: ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН.

«І саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот», — каже Зеленський.