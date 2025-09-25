- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова: перші подробиці
Чернігів опинився під атакою російських дронів, що призвело до проблем зі світлом у місті.
Російські війська вдень 25 вересня атакували Чернігів, завдавши дронового удару по критичній інфраструктурі міста.
Про це повідомили Повітряні сили та начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Повітряні сили ЗСУ близько 13:00 заявили про загрозу російських безпілотників для Чернігова та околиць. Через годину про небезпеку для міста попередили повторно.
О 14:30 Брижанський оголосив, що Чернігів перебуває під атакою.
«Ворог атакує об’єкти критичної інфраструктури міста. Перебувайте в безпечних місцях», — написав голова МВА.
Водночас «Чернігівводоканал» закликав містян зробити запаси води.
За даними телеграм-каналів, через атаку у Чернігові видно дим і в деяких районах міста зникло світло.
Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Через це було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів, але все вже відновлено.
А вранці загарбники атакували дронами Ніжин Чернігівської області. Було влучання по об’єкту інфраструктури: десятки тисяч людей опинилися без світла.