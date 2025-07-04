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Росіяни атакували Кривий Ріг ударним дроном: відео "прильоту" і подробиці
Внаслідок атаки виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті, є постраждалі.
Увечері в п’ятницю, 4 липня, російський безпілотник завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Кривого Рога.
Момент атаки потрапив на відео автомобільного реєстратора, яке опубліковане в Мережі.
На опублікованих кадрах видно, як «Шахед» завдав удару, після чого пролунав вибух і вгору здійнялися клуби вогню та диму.
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті, є постраждалі.
За його словами, станом на 19:30 було відомо про трьох постраждалих.
«Одна поранена людина — „важка“. Решта у стані середньої тяжкості», — написав Сергій Лисак.
Цієї ночі Кривий Ріг на Дніпропетровщині уже атакували російські безпілотники. Після вибухів над містом піднявся стовп диму.
Нагадаємо, в ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України — було випущено 550 засобів повітряного нападу, з яких сили ППО знищили 478. Основною ціллю ворога став Київ.