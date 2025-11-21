Росіяни атакували Київський зоопарк: історія порятунку мініатюрного оленя Мо

олень Мо / © ТСН

У зоопарку розповіли про маленьке диво з порятунком травмованої «Шахедом» тварини.

Під час атаки на Київ, 14 листопада, росіяни вдарили «Шахедом» поруч з Київським зоопарком. Від повітряного удару на вулиці Зоологічній було пошкоджено ЛОР-інститут і житлову багатоповерхівку. А вибухова хвиля зачепила частину території Київського зоопарку: постраждали вікна та конструкції Острову звірів, підсобних будівель та об’єктів копитного ряду.

На жаль, шпороносна черепаха та кайман крокодиловий поранились уламками скла. Оскільки пошкодження були незначні, ці рептилії отримали допомогу та не потребують додаткових ветеринарних маніпуляцій.

Найбільше дісталось мунтжаку Мо, який отримав важку травму голови із переломом нижньої щелепи. За визначеннями ветлікарів шанси на його виживання складали 50/50. Завдяки своєчасному оперативному втручанню та постійному медичному супроводу вдалось зберегли життя цьому мініатюрному оленю.

«Минув рівно тиждень з моменту обстрілу, який був найбільш критичний для життя Мо. На щастя післяопераційний період пройшов вдало. Далі на мунтжака чекає довгий період реабілітації під нашої пильною увагою. Та з кожним днем росте впевненість у тому що наш підопічний повністю відновиться», — розповів ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Зараз мініатюрний олень приймає необхідні ліки та процедури, перебуває на «особливій» індивідуальній дієті. Його спеціальний раціон тепер складається із м’якої запареної зернової суміші, розмочених гранул люцерни і подрібненого сіна.

