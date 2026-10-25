Росіяни атакували маршрутку в центрі міста: є загиблий (фото)

У Херсоні дрон влучив у маршрутку / © Херсонська ОВА

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У Херсоні внаслідок удару російського безпілотника по маршрутці загинув чоловік, ще шестеро людей отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні, один із них — у тяжкому стані.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

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Російський дрон атакував маршрутку в Центральному районі Херсона. Унаслідок удару шестеро людей отримали мінно-вибухові травми, повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Згодом стало відомо, що в лікарні помер чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення під час атаки.

За словами Шанька, наразі поранені перебувають у медичному закладі у стані середньої тяжкості.

Ситуація в Херсоні — останні новини

Нагадаємо, напередодні у Херсоні через авіаудар РФ постраждала родина з немовлям. А у Корабельному районі загинув чоловік.

Також раніше йшлося про те, що чим ближче до зимових холодів, то більше охочих виїхати з Херсона та навколишніх прифронтових населених пунктів. Місто цієї зими може зіткнутися з проблемами з опаленням. Місцеві тепломережі наразі готові до роботи, однак генерувальні потужності перебувають у вкрай складному стані.

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Раніше у Херсоні обвалився під’їзд будинку після удару КАБ РФ. Внаслідок атаки поранення отримали троє осіб.

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