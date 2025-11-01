- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Миколаїв балістичною ракетою: є загиблий і поранені (фото)
Внаслідок балістичного удару по Миколаєву загинула одна людина та 15 отримали поранення, включаючи дитину. Пошкоджено АЗС та автомобілі.
Внаслідок удару рф по Миколаєву загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Пошкоджено АЗС, автомобілі.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
Що відомо
«Близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо „Іскандер М“ з касетною бойовою частиною) по Миколаєву. На жаль, одна людина загинула», — повідомив Кім.
За даними очільника Миколаївської ОВА, на зараз відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС, автомобілі.
Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. У Повітряних силах України зазначили, що противник атакував «Шахедами», «Герберами» і безпілотниками інших типів. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.