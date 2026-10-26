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Росіяни атакували обласний центр України: під ударом міг опинитися "Епіцентр" (відео)
Вінниця знову опинилася під російським ударом — пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Російські війська вранці 26 жовтня завдали удару по Вінниці. Внаслідок атаки дронів пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють аварійні служби.
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Атака дронів на Вінницю 26 жовтня: що відомо про наслідки
«Внаслідок ворожої атаки у Вінниці постраждав об’єкт цивільної інфраструктури», — написала Заболотна в Telegram.
Під час атаки у місті лунала повітряна тривога. У Повітряних силах України повідомляли: «Реактивні БпЛА на Вінницю з півдня».
«Усі відповідні служби вже працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — зазначила очільниця ОВА.
Місцеві Telegram-канали також писали про ймовірне влучання в один із торговельних центрів «Епіцентр» у Вінниці.
Нагадаємо, 25 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту на Вінниччині. Через влучання в одному з районів області сталося аварійне відключення електроенергії. За повідомленням начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, постраждалих не було.
Також у ніч проти 26 жовтня російські безпілотники завдали масованого удару по Вінниці. Пошкоджено багатоповерхівку та будинки в приватному секторі, а також будівельний гіпермаркет. Унаслідок атаки постраждало шестеро людей, ще шестеро мешканців врятували з під’їзду, який палав.