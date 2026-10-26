Росіяни атакували обласний центр України: під ударом міг опинитися "Епіцентр" (відео)

Вінниця опинилася під російським ударом / © Associated Press

Реклама

Російські війська вранці 26 жовтня завдали удару по Вінниці. Внаслідок атаки дронів пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють аварійні служби.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Реклама

Атака дронів на Вінницю 26 жовтня: що відомо про наслідки

«Внаслідок ворожої атаки у Вінниці постраждав об’єкт цивільної інфраструктури», — написала Заболотна в Telegram.

Реклама

Під час атаки у місті лунала повітряна тривога. У Повітряних силах України повідомляли: «Реактивні БпЛА на Вінницю з півдня».

«Усі відповідні служби вже працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — зазначила очільниця ОВА.

Місцеві Telegram-канали також писали про ймовірне влучання в один із торговельних центрів «Епіцентр» у Вінниці.

© Telegram

Нагадаємо, 25 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту на Вінниччині. Через влучання в одному з районів області сталося аварійне відключення електроенергії. За повідомленням начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, постраждалих не було.

Реклама

Також у ніч проти 26 жовтня російські безпілотники завдали масованого удару по Вінниці. Пошкоджено багатоповерхівку та будинки в приватному секторі, а також будівельний гіпермаркет. Унаслідок атаки постраждало шестеро людей, ще шестеро мешканців врятували з під’їзду, який палав.

Новини партнерів

Новини партнерів