Росіяни атакували обласний центр: є загиблий та поранені (фото)

Запоріжжя / © Запорізька ОДА

Реклама

Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє звернулися по медичну допомогу.

Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, армія РФ завдала по місту п’ять ударів. В одному з районів обласного центру після влучань виникли пожежі.

Реклама

© Запорізька ОВА

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав освітній заклад — вибуховою хвилею там вибило вікна. Також постраждали житловий будинок і торговельний центр.

© Запорізька ОВА

«Внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі», — повідомили представники місцевої влади.

© Запорізька ОВА

Троє людей звернулися за допомогою до медиків. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється, на місцях влучань триває обстеження.

© Запорізька ОВА

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та працюють у районах, які зазнали ударів.

Реклама

Нагадаємо, цього ж дня, 16 червня, РФ атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі. Унаслідок атаки на один із таких об’єктів постраждали троє людей.

Новини партнерів