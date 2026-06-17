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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували обласний центр: є загиблий та поранені (фото)

РФ завдала п’ять ударів по Запоріжжю пізно ввечері 16 червня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росіяни атакували обласний центр: є загиблий та поранені (фото)

Запоріжжя / © Запорізька ОДА

Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє звернулися по медичну допомогу.

Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, армія РФ завдала по місту п’ять ударів. В одному з районів обласного центру після влучань виникли пожежі.

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав освітній заклад — вибуховою хвилею там вибило вікна. Також постраждали житловий будинок і торговельний центр.

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

«Внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі», — повідомили представники місцевої влади.

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Троє людей звернулися за допомогою до медиків. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється, на місцях влучань триває обстеження.

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та працюють у районах, які зазнали ударів.

Нагадаємо, цього ж дня, 16 червня, РФ атакувала об’єкт інфраструктури в Запоріжжі. Унаслідок атаки на один із таких об’єктів постраждали троє людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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