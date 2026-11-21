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Росіяни атакували область у центрі країни: пошкоджено будинки і згоріли авто — деталі
На Вінниччині ворожа атака спричинила пожежу і руйнування.
Цієї ночі російська армія вдарила по Вінницькій області. У регіоні є влучання, а також виникли відключення світла.
Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
За її словами, внаслідок ворожої атаки на Вінниччину постраждала 50-річна жінка.
«Вона отримала легкі травми, її госпіталізували. Наразі медики надають потерпілій необхідну допомогу», — зауважила чиновниця.
В області було пошкоджено цивільне підприємство, будівлю станції технічного обслуговування, сім автомобілів — чотири легкові та три вантажні. У розташованих поруч приватних будинках вибито вікна і пошкоджено покрівлі. На підприємстві спалахнула пожежа.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередавання. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Фото наслідків
Нагадаємо, вночі РФ вдарила по одній із західних областей. «Прилетіло» по одному з цивільних підприємств. Внаслідок атаки зруйновано будівлю. На місці «прильоту» виникла пожежа.