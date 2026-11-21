Атака на Вінницьку область. / © Вінницька ОДА

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Цієї ночі російська армія вдарила по Вінницькій області. У регіоні є влучання, а також виникли відключення світла.

Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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За її словами, внаслідок ворожої атаки на Вінниччину постраждала 50-річна жінка.

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«Вона отримала легкі травми, її госпіталізували. Наразі медики надають потерпілій необхідну допомогу», — зауважила чиновниця.

В області було пошкоджено цивільне підприємство, будівлю станції технічного обслуговування, сім автомобілів — чотири легкові та три вантажні. У розташованих поруч приватних будинках вибито вікна і пошкоджено покрівлі. На підприємстві спалахнула пожежа.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередавання. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Фото наслідків

Атака на Вінницьку область. / © Вінницька ОДА

Атака на Вінницьку область. / © Вінницька ОДА

Атака на Вінницьку область. / © Вінницька ОДА

Атака на Вінницьку область. / © Вінницька ОДА

Нагадаємо, вночі РФ вдарила по одній із західних областей. «Прилетіло» по одному з цивільних підприємств. Внаслідок атаки зруйновано будівлю. На місці «прильоту» виникла пожежа.

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