Росіяни атакували об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі: що відомо

У Запоріжжі російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури під час оголошеного періоду тиші. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі.

За словами очільника області, ворог завдав удару по об’єкту промислової інфраструктури. Наразі інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

«Минулося без постраждалих», — зазначив Федоров.

На місці працюють профільні служби. Правоохоронці та рятувальники встановлюють наслідки атаки.

Що відомо про перемир’я з РФ

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Вчора, 4 травня, Міноборони Росії заявило про оголошене Володимиром Путіним «перемир’я» на 8–9 травня.

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

У Держдумі РФ різко відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я.

