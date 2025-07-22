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Росіяни атакували Одесу ударними дронами: вибиті вікна у будинках та згоріли авто
Унаслідок атаки дронів на Одесу зафіксовані пошкодження та пожежі
Росія атакувала Одещину ударними БпЛА. Частина дронів летіла безпосередньо на Одесу.
Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соціальних мережах.
Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на стоянці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.
Інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.