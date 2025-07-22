Росіяни атакували Одесу ударними дронами: вибиті вікна у будинках та згоріли авто

Одеса / © Facebook/Геннадій Труханов

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Росія атакувала Одещину ударними БпЛА. Частина дронів летіла безпосередньо на Одесу.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соціальних мережах.

Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на стоянці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.

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© Facebook/Геннадій Труханов

Інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.