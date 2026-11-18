Росіяни атакували Одесу

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Одеса опинилася під російським ударом — у центральній частині міста зазнав пошкоджень житловий будинок.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Росіяни вдарили по центру Одеси: перші подробиці

Станом на 11:45 кількість загиблих в Одесі від російської атаки збільшилася до 3.

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«На жаль, стало відомо про ще одну жертву ворожої атаки по середмістю Одеси. Загальна кількість загиблих зросла до трьох. Серед них — дві жінки та чоловік», — написав очільник військової адміністрації.

Станом на 11:25 внаслідок російського удару по Одесі відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих. Про це повідомив Сергій Лисак. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

«На жаль, стало відомо про другого загиблого внаслідок ворожого удару. Щирі співчуття рідним і близьким. Це непоправна втрата», — пише Лисак.

Відомо про пошкодження скління житлових будинків, кафе та магазинів. Від атаки загорілася автівка, ще кілька машин пошкоджені. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

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Під час повторної атаки на Одесу сьогодні стало відомо, що постраждали житловий будинок та навчальний заклад.

У соцмережах опублікували відео наслідків «прильоту» в центрі міста. На кадрах видно сильний дим, кілька осередків вогню та багато людей, що зібралися на місці події.

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