Росіяни атакували один з обласних центрів на заході: що відомо про наслідки ударів

Атака РФ на Хмельниччину. / © ДСНС

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Вночі проти четверга, 3 вересня, російські безпілотники атакували Хмельницьку область. У регіоні спрацювали сили ППО, але без наслідків не минулося. Щонайменше одна людина поранена.

Що відомо про нічну атаку на Хмельниччину, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У ДСНС наголосили, Росія двічі за ніч атакували область ударними безпілотниками. Зокрема, у Хмельницькому районы від вчорашнього вечора кілька разів лунали сирени. Остання тривога тривала від 06:04 до 06:36.

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«Ворог неодноразово атакував область ударними безпілотниками. Під час повітряних тривог працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки їхній роботі збито/подавлено два ворожих безпілотники», — повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Атака на Хмельницький — наслідки

За даними рятувальників, під час першої атаки у Хмельницькому уламки БпЛА впали на територію підприємства. Зайнялася вантажівка, а також через пожежу було пошкоджено склад. На цій локації було травмовано водія фури.

«Постраждав водій вантажівки. У нього — уламкові поранення спини та плеча. Чоловікові надали медичну допомогу. Його стан задовільний», — повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Під час іншої атаки виникла пожежа у складському приміщенні одного з підприємств області. Площа займання була 200 кв. м. Пожежу було ліквідовано.

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Фото наслідків

Цієї ночі росіяни двічі атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. / © ДСНС

Цієї ночі росіяни двічі атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. / © ДСНС

Як повідомлялося, вночі кілька разів оголошували тривогу через загрозу БпЛА. Реактивні дрони зафіксували, зокрема, на підступах до столиці. Окрім того, протягом ночі сирени також лунали у Хмельницькій та Тернопільській областях.

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