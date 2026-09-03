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Росіяни атакували один з обласних центрів на заході: що відомо про наслідки ударів
Протягом ночі російські військові двічі атакували безпілотниками Хмельниччину.
Вночі проти четверга, 3 вересня, російські безпілотники атакували Хмельницьку область. У регіоні спрацювали сили ППО, але без наслідків не минулося. Щонайменше одна людина поранена.
Що відомо про нічну атаку на Хмельниччину, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У ДСНС наголосили, Росія двічі за ніч атакували область ударними безпілотниками. Зокрема, у Хмельницькому районы від вчорашнього вечора кілька разів лунали сирени. Остання тривога тривала від 06:04 до 06:36.
«Ворог неодноразово атакував область ударними безпілотниками. Під час повітряних тривог працювали сили протиповітряної оборони. Завдяки їхній роботі збито/подавлено два ворожих безпілотники», — повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Атака на Хмельницький — наслідки
За даними рятувальників, під час першої атаки у Хмельницькому уламки БпЛА впали на територію підприємства. Зайнялася вантажівка, а також через пожежу було пошкоджено склад. На цій локації було травмовано водія фури.
«Постраждав водій вантажівки. У нього — уламкові поранення спини та плеча. Чоловікові надали медичну допомогу. Його стан задовільний», — повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.
Під час іншої атаки виникла пожежа у складському приміщенні одного з підприємств області. Площа займання була 200 кв. м. Пожежу було ліквідовано.
Фото наслідків
Як повідомлялося, вночі кілька разів оголошували тривогу через загрозу БпЛА. Реактивні дрони зафіксували, зокрема, на підступах до столиці. Окрім того, протягом ночі сирени також лунали у Хмельницькій та Тернопільській областях.