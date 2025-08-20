Росіяни атакували Охтирську громаду: дрони влучили в приватний сектор, є постраждалі

Охтирська громада

У ніч проти 20 серпня 2025 року окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по території Охтирської громади Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, дрони атакували житловий сектор. Внаслідок влучань виникли пожежі. На цей момент відомо, що загиблих немає. Водночас є постраждалі, які звернулися по медичну допомогу.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

