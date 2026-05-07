Росіяни атакували пасажирський поїзд: пошкоджено локомотив

Потяг "Укрзалізниці" / © Укрзалізниця

Російська терористична армія у четвер, 7 травня, атакувала пасажирський поїзд на Миколаївщині, пошкодивши локомотив.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Залізничники наголосили, що внаслідок ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

«Ворог знову атакує пасажирський рухомий склад Укрзалізниці — цього разу на Миколаївщині. Постраждали локомотив та два вагони-прикриття, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень», — йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що для продовження рейсів було використано резервний локомотив. Через атаку росіян рейси №101/102 Миколаїв — Лозова та №206 Миколаїв — Херсон вирушили із затримкою +2:11 та +1:11 відповідно.

«Не спиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади», — звернулися до пасажирів залізничники.

Нагадаємо, після відносного затишшя російські окупаційні війська знову почали цілити в об’єкти залізничної інфраструктури. Зокрема, 13 квітня під ворожим ударом опинилася залізниця у Дніпропетровській області.

