ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Павлоград: є загиблий, поранені та руйнування (фото)

Через атаку на Павлоград вогнем було охоплено п’ять приватних будинків, один з яких зруйновано.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 12 грудня атакувала дронами Павлоград Дніпропетровської області. Там загинув чоловік, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Через нічну БпЛА-атаку на Павлоград загинув 71-річний місцевий. Ще четверо людей постраждали — чоловік і жінки. 54-річна місцева жителька отримала опіки і перебуває у важкому стані.

Через удари загорілися п’ять приватних будинків. Один із них зруйновано. Надзвичайники загасили всі пожежі.

Водночас, через удар російським дроном виникла пожежа у Васильківській громаді Синельниківскього району. Там горіла прибудова до гаража.

Окрім того, ввечері 11 грудня окупанти продовжували бити по Нікопольькому району. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там пошкоджені приватний будинок та авто.

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

До слова, цієї ж ночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адмінбудівлю та гараж. На місцях пошкоджень спалахнули пожежі. Через атаку низка населених пунктів залишилася без світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie