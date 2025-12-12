Росіяни атакували Павлоград: є загиблий, поранені та руйнування (фото)

Наслідки атаки на Павлоград 12 грудня / © Владислав Гайваненко

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 12 грудня атакувала дронами Павлоград Дніпропетровської області. Там загинув чоловік, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Через нічну БпЛА-атаку на Павлоград загинув 71-річний місцевий. Ще четверо людей постраждали — чоловік і жінки. 54-річна місцева жителька отримала опіки і перебуває у важкому стані.

Через удари загорілися п’ять приватних будинків. Один із них зруйновано. Надзвичайники загасили всі пожежі.

Водночас, через удар російським дроном виникла пожежа у Васильківській громаді Синельниківскього району. Там горіла прибудова до гаража.

Окрім того, ввечері 11 грудня окупанти продовжували бити по Нікопольькому району. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там пошкоджені приватний будинок та авто.

До слова, цієї ж ночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адмінбудівлю та гараж. На місцях пошкоджень спалахнули пожежі. Через атаку низка населених пунктів залишилася без світла.