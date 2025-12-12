- Дата публікації
Росіяни атакували Павлоград: є загиблий, поранені та руйнування (фото)
Через атаку на Павлоград вогнем було охоплено п’ять приватних будинків, один з яких зруйновано.
Російська армія у ніч проти 12 грудня атакувала дронами Павлоград Дніпропетровської області. Там загинув чоловік, ще четверо людей постраждали.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Через нічну БпЛА-атаку на Павлоград загинув 71-річний місцевий. Ще четверо людей постраждали — чоловік і жінки. 54-річна місцева жителька отримала опіки і перебуває у важкому стані.
Через удари загорілися п’ять приватних будинків. Один із них зруйновано. Надзвичайники загасили всі пожежі.
Водночас, через удар російським дроном виникла пожежа у Васильківській громаді Синельниківскього району. Там горіла прибудова до гаража.
Окрім того, ввечері 11 грудня окупанти продовжували бити по Нікопольькому району. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там пошкоджені приватний будинок та авто.
До слова, цієї ж ночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адмінбудівлю та гараж. На місцях пошкоджень спалахнули пожежі. Через атаку низка населених пунктів залишилася без світла.