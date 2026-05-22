Росіяни атакували підприємство на Дніпропетровщині: багато поранених

Через атаку російського дрона у Марганці постраждали 13 людей.

Атака РФ на Дніпропетровщину 22 травня / © Дніпропетровська ОВА

У Марганці на Дніпропетровщині російський FPV-дрон поцілив поруч зі службовим авто з працівниками підприємства. Через це постраждали 13 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної (військової) адміністрації Олександр Ганжа.

Атака РФ на Дніпропетровщину 22 травня — подробиці

Російський FPV-дрон поцілив поблизу службового автомобіля, у якому перебували співробітники одного з підприємств міста. Через вибухову хвилю та уламки в транспортному засобі вибило вікна.

Внаслідок атаки травми різного ступеня важкості отримали 13 осіб. Чотирьох поранених госпіталізували до медичного закладу. За інформацією ОВА, стан усіх постраждалих оцінюється як середньої тяжкості. іншим травмованим надали необхідну допомогу на місці.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, через регулярні нальоти українських безпілотників окупаційна влада заблокувала рух цивільних автомобілів стратегічною трасою Р-280, яка з’єднує Росію з окупованим Кримом.

Також від початку 2026-го армія агресорки Росії зазнає великих втрат. Українські захисники безповоротно знищили майже 86 тис. росіян.

До слова, експерти оцінили реальність повторного наступу на Київ та терміни можливої атаки.

