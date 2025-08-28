ТСН у соціальних мережах

Росіяни атакували підприємство в Запоріжжі: сталася пожежа

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено одне з підприємств. На місці спалахнула пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракетна атака

Ракетна атака / © ТСН.ua

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в одне з підприємств міста. Від удару виникла пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи та екстрені служби.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.

