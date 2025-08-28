- Дата публікації
Росіяни атакували підприємство в Запоріжжі: сталася пожежа
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено одне з підприємств. На місці спалахнула пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.
Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в одне з підприємств міста. Від удару виникла пожежа. На місці працюють пожежні підрозділи та екстрені служби.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.
