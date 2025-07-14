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Росіяни атакували Полтавщину: стало відомо про наслідки
Ворог вчергове атакував Полтавщину безпілотниками, пошкодивши три будинки і травмувавши одного мешканця.
Росія вчергове атакувала Полтавщину БпЛА.
Про це очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив у повідомленні у соціальних мережах.
Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.
У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки.
Травмовано одну людину.
Медики надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.