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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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96
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Росіяни атакували Полтавщину: стало відомо про наслідки

Ворог вчергове атакував Полтавщину безпілотниками, пошкодивши три будинки і травмувавши одного мешканця.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Росія вчергове атакувала Полтавщину БпЛА.

Про це очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив у повідомленні у соціальних мережах.

  • Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.

  • У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки.

  • Травмовано одну людину.

  • Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

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