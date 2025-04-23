Росіяни атакували Полтавщину: є влучання у об'єкти цивільної інфраструктури

ППО / © ТСН.ua

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Росіяни вчергове атакували Полтавщину у ніч на 23 квітня 2025 року.

Про це інформує очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Протиповітряною обороною сходу України здійснюється збиття значної кількості ворожих засобів повітряного нападу противника.

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Вибухи, які чули полтавці, це результат збиття безпілотників, підриви фрагментів збитих БпЛА на землі у результаті падіння, а також, на жаль, влучання у об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств.

“Інформації про постраждалих на цю хвилину не надходило. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях до відбою! Бережіть себе та рідних”, — йдеться у повідомленні влади.

На жаль, маємо пошкоджені та зруйновані житлові будівлі — вибиті вікна, пошкоджені дахи. Постраждали також і промислові об'єкти.

Станом на 02:15 за Києвом інформація про постраждалих не надходила.

Про це заявила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у повідомленні у соцмережах.

Матеріальний резерв міської ради вже підготовлено до видачі. Зранку на визначених локаціях буде організовано видачу необхідних матеріалів для полтавців, чиї домівки постраждали.

“Вдячна міжнародним партнерам, які вже зголосилися підтримати громаду. Не наближайтеся до підозрілих предметів. Повітряна тривога в громаді триває — перебувайте в безпечних місцях. Бережіть себе та близьких”, — заявила вона.

Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.